hh simonsen Utopia

Eksklusiv føntørring med den elegante Utopia føntørrer fra hh simonsen.



Utopia er et stærkt stylingværktøj, som giver en fantastisk smuk finish – på den halve tid!



Takket være dens kraftfulde 2300 watts motor er Utopia langt mere effektiv end de fleste føntørrere – samtidig er den markant mere lydsvag og vejer kun 450 g.



Den nyeste ion-teknologi sikrer, at håret efterlades blødt og krusfrit. Infrarød varme sikrer en optimal varmefordeling, og med seks varme- og hastighedsindstillinger er der masser af frihed til at være kreativ.



Til Utopia kan du f.eks. bruge hh simonsens Universal Softstyler med et design, som gør føntørringen endnu mere effektiv.



Vigtigste specifikationer

- Kraft fuld og lydsvag 2300 watts motor

– Nyeste ion-teknologi

– Tilhørende føn-næb

– Seks hastighedsindstillinger

- Seks varmeindstillinger

– Vægt på kun 450 g

– Filter med lyddæmpende skum

– Tre meter gummiledning



For nærmeste forhandler kontakt hh simonsen. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.