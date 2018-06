Ny VW Touareg

Tredje generation af VW Touareg

Efter 16 år og næsten 1 million producerede eksemplarer præsenterer Volkswagen nu en ny og tredje generation af Touareg, et hightech flagskib, der løfter graden af perfektion til nye højder og vil stå som en ny milepæl i Volkswagens modeloffensiv i SUV-segmentet.



Udstyret med en ny æras connectivity og en banebrydende fusion af assistentsystemer, komfort, matrix lysteknologi og infotainmentsystemer, alt sammen pakket ind i et rendyrket dynamisk design, er den nye Touareg skabt til at rykke ved standarderne for SUV’er i luksusklassen.



Verdenspremiere på Innovision Cockpit Volkswagen præsenterer det fuldt ud digitaliserede Innovision Cockpit (ekstraudstyr) for første gang med den nye Touareg. Her smelter de digitale instrumenter (Active Info Display med 12” display) sammen med topversionen af infotainmentanlæg – Discover Premium (15” display) – og skaber en digital informations- , kommunikations- og infotainmentenhed, der næsten overflødiggøre enhver knap ved førerpladsen. Funktioner som styringen af det 4-zonede klimaanlæg*, sædevarme/køling og massage* betjenes også digitalt, mens det stadigvæk er muligt at styre infotainmentanlæggets lydstyrke med en traditionel analog knap. Udstyret med intuitiv betjening og maksimal mulighed for at tilpasse opsætningen efter dit behov viser Touareg vejen frem for fremtidens digitale interiør.



Fokus på mennesker

Føreren af bilen kan tilpasse assistentsystemer og bilens kørekomfort og køredynamik til sine præferencer; bilen bliver ’din’ Touareg. Dette åbner for en verden, hvor føreren og passagererne ikke længere skal tilpasse sig bilen, for bilen tilpasser sig dem. Ligesom en ny smartphone, er din Volkswagen sat op til dine personlige behov. Dette er gjort muligt med et højt niveau af forbundne systemer og programmer, der styres via bilens digitale brugerflader og multifunktionsrattet.



En fusion af nye assistentsystemer og en elektronisk styret undervogn

Den nye Touareg introduceres med det største udvalg af integrerede assistent- og undervognssystemer nogensinde. Det omfatter teknologi som ’Night Vision’ assistent* (opdager personer og dyr i mørke ved hjælp af infrarødt kamera), Roadwork Lane Assist (semi-automatisk styretøj og vognbaneassistent, acceleration og opbremsning op til 60 km/t), Front Cross Traffic Assist (reagerer på tværgående trafik foran Touareg), aktiv firehjulsstyring* (giver Touareg køredynamik som en kompakt bil), et nyt eAWS krængningsstabilisatorsystem* med aktive elektro-mekanisk styrede krængningsstabilisatorer, IQ.Light – LED matrix forlygter* (med 128 LED-pærer, nær- og fjernlys styret via kamera) og et Head-up Display, der projicerer kørselsinformationer op på frontruden. Føreren vil opleve alle disse systemer som én enhed. Alle systemerne arbejder ubemærket sammen via en central styringsenhed og gør din køretur mere sikker, mere komfortabel og mere intuitiv.