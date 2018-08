Lev sundt året rundt

Slankekure, lynkure, suppekure og juicekure lover alle en sundere livsstil og en slank krop. Du kan tabe dig på kort sigt, men i længden holder disse quick-fixes ikke. Problemet er, at kiloene kommer retur, og man skaber ikke en grundlæggende sund hverdag.



Bogen ”Et sundt år” af Maya Lützhøft er et alternativ til kortvarige kure, og bogen hjælper læseren med at få en sund livsstil over lang tid.



”Et sundt år – træning og opskrifter til hele året” vil hjælpe læseren med at leve sundt og aktivt over et helt år. Og forhåbentlig i meget længere tid. Bogen følger årets gang. De 12 kapitler/måneder indeholder sunde og lækre opskrifter, træningsprogrammer (styrke- og motionstræning), træningsøvelser tilpasset årets gang og specifikke sundhedstemaer til hver måned.



Sundhedstemaer

I hvert kapitel af bogen fokuserer forfatter Maya Lützhøft på et sundhedstema, der er en vigtig del i opretholdelsen af en sund livsstil. Det kan være alt lige fra søvn, fordøjelse, motivation, sammenhæng mellem kost og vægttab, selvværd, stress og meget mere. Læseren kan hoppe frem og tilbage til de forskellige sundhedsemner, hvis man f.eks. ønsker råd til afstresning eller til planlægning af sin kost.



Maya Lützhøft arbejder med at ændre hele livsstilen og ikke bare mindske vægten eller omlægge kosten. Det hele hænger sammen: søvn, kost, afslapning, motivation, selvværd osv. Og læseren får råd og vejledning til at opnå og opretholde en sund balance gennem længere tid.



Den eneste sundhedsbog du behøver

”Et sundt år” er den eneste bog, du behøver, hvis du vil kickstarte og fastholde en sund og aktiv livsstil. Udover de forskellige sundhedstemaer er der lækre og sunde opskrifter til morgen, middag, aften – og til den søde tand. Der er gode råd og præcise programmer til indendørs- og udendørstræning, hvor Maya Lützhøft deler de bedste øvelser til både nybegyndere og mere øvede.



"Et sundt år" bringer sundhed, kost og fitness sammen i jagten på den sunde og langvarige balance, som det er svært at opnå med korte lynkure, der ofte ikke har en effekt, når året er omme.



Maya Lützhøft er kostvejleder, personlig træner og hun driver sundheds-bloggen mayadroem.dk.



Titel: Et sundt år

Forfatter: Maya Lützhøft

Forlag: FADLs Forlag A/S