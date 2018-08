Elsk din eks af Anna Prip

Det kan virke umuligt at komme til at holde af sin eks hvis vrede, frustration og svigt dominerer relationen, men en ny bog vil vise, hvordan man kan opnå en venlig relation til sin ekspartner. Bogen giver råd og vejledning til skilte par, der har svært ved at koble nogen form for kærlighed til hinanden. Bogen er skrevet til voksne, men dedikeret til børnene, som ofte står midt i den svære krise.



Ifølge Danmarks Statistik fremgår det, at 47% af alle registrerede parforhold i 2017 endte med et brud. De tal viser tydeligt, hvor mange mennesker der bliver påvirket hver gang to voksne mennesker går fra hinanden. Det er ofte børnene som står i midten af konflikten, og det er derfor væsentligt at skabe en relation til ens eks, selvom det er nemmere sagt end gjort. Og det er derfor, at bogen ”Elsk din eks” er blevet til.



Bogen er skrevet af Anna Prip, som i mange år har arbejdet med familieterapi og skilsmisserådgivning. Hun vil med bogen gøre livet under og efter bruddet så behageligt som muligt. Hun har primært skrevet ”Elsk din eks” til de par, der har børn.



"Når vi bryder med en person, som vi ikke har børn med, så glider vi måske ud af hinandens liv og har det fint med det. Men hvis der er børn involveret, så har vi som forældre en særlig forpligtelse til at være medskaber af så godt et familieliv som muligt for børnene på trods af omstændighederne. Det handler om at (gen)oprette harmonien efter skilsmissen og sikre børnenes trivsel,” siger Anna Prip. Men hvordan gør

man så det?



En stor forandring

For at læseren kan få det bedste ud af bogen, må man være parat til et skifte i sin bevidsthed. Det handler om at tænke nyt og åbne for nye ideer omkring, hvordan man kan samarbejde med sin eks. Det kræver tid og tålmodighed at lære at tænke om sin eks på en ny og kærlig måde. Et skridt på vejen er at følge den sti, som ”Elsk din eks” gennem bogen tegner op. Anna Prip vejleder i, hvordan man kan finde harmonien efter skilsmissen og sikre børnenes trivsel.



Fra ”krig” til kærlighed

Anna Prip benytter sig af metoder, modeller og øvelser, som alle er prøvet af, og de har en tydelig effekt fra hendes familieterapeutiske arbejde. ”Elsk din eks” inkluderer eksempler på skilsmissesituationer fra det virkelige liv, der kaster lys over forskellige måder at være skilt på. Nogle er almindelige, andre mere voldsomme. For dem alle gælder det, at det at kunne elske sin eks på en ny måde efter bruddet, har gjort det lettere for de implicerede parter, især børnene.



Intentionen med bogen er ikke at få de implicerede ekspartnere til at flytte sammen igen. Det at elske sin eks indebærer heller ikke at acceptere alt, hvad han eller hun gør. Der er grænser. For eksempel kan man med en vis ret sige, at det nok ikke kan lade sig gøre at elske en eks, der har været voldelig. I langt de fleste tilfælde hvor skilsmissen foregår inden for mere almindelige rammer, er det muligt at lære at elske sin eks. Anna Prip guider læseren gennem forskellige metoder, man kan bruge for at opnå en kærlig tilgang til sin eks. Det er en bog, som kan hjælpe skilte forældre med at vende situationen på hovedet og skabe mulighed for positiv forandring.



Titel: Elsk din eks

Forfatter: Anna Prip

Forlag: FADLs Forlag A/S