Södahl Pansy

Find ro i soveværelset med sengetøj, der emmer af landlig idyl.



Den luksuriøse og dekadente boligindretning er særdeles populær, men som en modpol hertil ser vi også en stil, der er simpel og jordnær.



Denne stil hylder det enkle og minimalistiske liv, og med inspiration fra fx Kinfolk- og Shakerstilen sættes der et let og moderne ´farming´ præg på indretningen.



Södahls sengetøj Pansy er dekoreret med uhøjtidelige stedmoderblomster, der syner, som er de malet med akvarelfarver. Blomsterne står med uperfekte, udflydende toner og rammer længslen efter den landlige, ydmyge stil på en ny måde.



Stilen på sengetøjet Pansy er traditionel med et moderne twist, og det kan give et smukt og roligt udtryk til soveværelset.



Sengetøjet fås både i natur og china blue.



Södahl Pansy, 140x200 cm, vejl. kr. 499,95

Södahl Pansy, 140x220 cm, vejl. kr. 549,95