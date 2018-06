La Biosthetiques Botanique Pure Nature serie fås nu også i praktiske rejsestørrelser - her Balancing Shampoo og Toner

La Biosthetiques Botanique Pure Nature serie fås nu også i praktiske rejsestørrelser!



De milde pleje- og renseprodukter virker afslappende med den blide virkning af beroligende ekstrakter fra blandt andet ginkgo og lavendel, der stryger kælende hen over håret og huden som en lun sommervind. En blid, naturlig lavendelduft omhyller håret og huden.



Serien



Intense Shampoo

Smidiggørende shampoo til plejekrævende hår.

(100 ml.), kr. 68,-

Intense Mask

Intensiv maske til plejekrævende hår.

(50 ml.), kr. 84,50



Gentle Volumising Shampoo

Styrkende shampoo.

(100 ml.), kr. 68,-

Gentle Conditioner

Nærende straks-hårpleje.

(50 ml.), kr. 63,-



Balancing Shampoo

Parfumefri shampoo til ømfindtlig hovedbund.

(100 ml.), kr. 68,-

Balancing Toner

Parfumefri, balanceskabende ansigtstonic.

(50 ml.), kr. 63,-



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.