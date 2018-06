Kvinden i vinduet

Anna Fox bor alene i sit store hus i New York. For bare et år siden var hun gift og havde et godt job. Nu lider hun af agorafobi og får voldsomme angstanfald ved tanken om at gå udenfor. Hun får dagene til at gå med at se gamle sort-hvide film, chatte på nettet, drikke vin og udspionere sine naboer.



Overfor bor den perfekte familie - far, mor og teenagesøn - men en aften, Anna kigger over mod deres vinduer, ser hun moren i huset falde om med en kniv i brystet. Chokeret ringer hun efter politiet og forsøger at gå ud og skaffe hjælp. Men så snart hun åbner døren, sortner det for hendes øjne, og hun kan ikke tænke klart. Efterfølgende er det, som om intet er sket. Der er intet lig, ingen tilskadekomne, ingen sørgende familiemedlemmer. Politiet noterer sig, at Anna er psykisk ustabil. Hendes lille, afgrænsede verden smuldrer langsomt, for hvad er sandheden? Var det bare noget, hun bildte sig ind?



Kvinden i vinduet er en homage til amerikansk film-noir med et væld af Hitchcock-referencer. Bogen har ligget nummer ét på New York Times bestseller-liste i fire sammenhængende uger samt ligget nummer ét i Australien, Canada, Irland og Estland.



Filmrettighederne er allerede købt af Fox, der planlægger en film med Scott Rudin som producer.



"Helt umulig at lægge fra sig... Måden, hvorpå Finn lader sin originale historie udspille sig på et bagtæppe af film noir, er både forfriskende og rædselsvækkende." - Stephen King om Kvinden i vinduet.



Titel: Kvinden i vinduet

Forfatter: A. J. Finn

Forlag: Lindhardt og Ringhof