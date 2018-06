De Sidste Timer

I De Sidste Timer følger vi bønderne, trællene og tjenestefolkene omkring godset Develish i Dorsetshire, da Den Sorte Død gør sit indtog i England, og folk begynder at dø som fluer af sygdommen, ingen rigtigt forstår.



Den selvstændige, modige og usædvanligt veluddannede Lady Anne af Develish træffer en række afgørende og dristige beslutninger, der måske vil redde det lille samfund fra bylder og smertefuld død.



Minette Walters skildrer elegant og medrivende, hvordan uvidenhed om renlighed, medicin og verden uden for har indflydelse på de beslutninger, der træffes, og hvordan religionen på dette tidspunkt har udtalt magt over menneskers opfattelse af mening, skyld og straf, liv og død.



Det er ti år siden, vi sidst hørte nyt fra den populære og prisbelønnede engelske krimiforfatter Minette Walters. Da havde hun solgt 25 millioner eksemplarer af sine krimier, modtaget de priser og udmærkelser, hun kunne ønske sig. Og så trak hun sig tilbage til landlig fred og ro på Dorset-egnen.



Ved et tilfælde faldt Walters over en oplysning, som plantede en anden slags historie end en krimi i hende. Hun læste, at pesten havde gjort sin entré i England i 1348 via havnen i Melcombe (Weymouth) i Dorsetshire. Ganske tæt på hendes bopæl. Og idéen til De Sidste Timer tog form. Om at skifte fra krimigenren til historisk roman siger Minette Walters: “Jeg spekulerer på, om forskellen er så stor. Den Sorte Død var den værste morder i historien. Hvilken krimiforfatter vil ikke gerne skrive om dén – og forsøge at finde de skyldige?”





