(IRAH - Foto af Christina Amundsen)

For 10. gang har Det Kongelige Teater teamet op med nogle af de stærkeste artister på den danske musikscene lige nu og kan endnu engang invitere indenfor til Ofelia Live.



De har spillet festivaler og udsolgte koncerter på spillesteder rundt om i landet, og nu kan morgendagens musikstjerner opleves helt gratis i Skuespilhusets foyer.



Dette års Ofelia Live byder på lidt for enhver musiksmag. Den københavnske trio Marshall Cecil er de første til at indtage scenen med deres særegne og roste formular på popmusik, der er både storladen, flabet, undersøgende og catchy på én og samme tid.



De næste to koncerter byder på et par sværvægtere inden for ny, dansk musik nemlig August Rosenbaum og Wangel, som begge har lavet musik gennem de sidste mange år og som man ikke har kunnet undgå at høre på P3 og P6 Beat.



Midt i koncertrækken finder man Ellis May, som netop har spillet på SPOT Festival samt det nye stjerneskud Goss, som også kan opleves på dette års Roskilde Festival. Hele herligheden sluttes af den 3. august med synth-poptrioen IRAH, som fylder foyeren med deres karakteristiske og intense sange.



Ofelia Live 2018 består af seks koncerter og foregår fredag eftermiddag gennem hele sommeren. Se hele koncertprogrammet her:



Marshall Cecil | 15. juni kl. 17 | Skuespilhusets foyer

August Rosenbaum - 29. juni kl. 17 - Skuespilhusets foyer

Wangel - 6. juli kl. 17 - Skuespilhusets foyer

Ellis May - 20. juli kl. 17 - Skuespilhusets foyer

Goss - 27. juli kl. 17 - Skuespilhusets foyer

IRAH - 3. august kl. 17 - Skuespilhusets foyer



Læs mere om Ofelia Live på kglteater.dk/ofelialive.