Helly Hansen Baselayer med solbeskyttelse

Helly Hansen har eksisteret siden 1877 og er især kendt for at designe kvalitetstøj til skisport og sejlads. Brandet kender derfor om nogen til, de forskellige udfordringer forbundet med udendørs træning og aktiviteter.



For at kunne yde maksimalt er det essentielt at forblive tør, komfortabel og beskyttet mod vind og vejr. Det kan man med den nye Lifa Baselayer-kollektion, der har inkluderet UPF-beskyttelse samt Lifa Fugtstyring.



W Lifa Active Light LS er en af de aktuelle nyheder som tilbyder solbeskyttelse fra 25 til 50 UPF.



Kollektionen omfatter både korte og langærmede t-shirts samt tanktops, alle med UPF-beskyttelse. Derudover bliver al overskydende sved og fugt transporteret væk fra kroppen, så selvom man løber, cykler, vandrer eller dyrker andre krævende aktiviteter udenfor, er kroppen tør og komfortabel.



W Lifa Active Light LS

HH Lifa Active Light er tekniske letvægtsprodukter, der er ideelle til sommerhalvåret. Med den unikke Lifa- fiberkonstruktion tilbyder disse baselayers optimal fugtregulering og god solbeskyttelse.



• Lifa Active Light

• 90g/m2 stof

• 2-lagskonstruktion med fugtregulerende Lifa®-fibre

• Flade sømlåse, der giver god komfort til huden

• God åndbarhed

• Solbeskyttelse fra 25 til 50 UPF



Vejledende pris kr. 400,-



For yderligere oplysninger og forhandlerinfo: hellyhansen.com.