Polaroid OneStep 2 VF

Polaroid Originals lancerer en ny version af sit succesfulde OneStep 2 instant-kamera. Den nye model hedder OneStep 2 VF, hvor VF står for View Finder (søger). Samtidig med det nye kamera udgives to nye Limited Edition-film.



OneStep 2 VF

OneStep 2 VF har fast fokusering, der giver skarpe billeder fra omkring 60 cm til uendelig (perfekt til selfies). Derudover har kameraet fuldautomatisk eksponering, indbygget flash, selvudløser og batteriopladning via USB!

I forhold til den tidligere model findes der nu også en rigtig god optisk søger.



OneStep 2 VF kan bruges sammen med den nye generation af Polaroid Originals instant-film i det klassiske Polaroid-format, H: 10,752 cm x B: 8,847 cm (billedformatet: H: 7,894 cm x B: 7,680 cm).



Nye Limited Edition film

- Ice Cream Limited Edition – en blanding af lækre, pastelfarvede rammer.

- Tropics Limited Edition – en blanding af rammer med tropisk inspiration



Polaroid

Polaroid blev grundlagt for 80 år siden af amerikaneren Edwin Land, og i 1977 kom instant-kameraet Polaroid OneStep, der var supernem at bruge. Det tog verden med storm, og Polaroid fik efterhånden kultstatus. Dette skyldes til dels kameraernes popularitet blandt berømte kunstnere og fotografer som Andy Warhol, Helmut Newton og Robert Mapplethorpe.



I de senere år er interessen for instant-kameraer steget dramatisk, og det er især sket blandt kameraer med det klassiske Polaroid-format.



Egenskaber Polaroid OneStep 2 VF

• Nem One-Step-fotografering

• Robust og stilfuld samt moderne funktionalitet

• Højkvalitets objektiv giver optimal billedskarphed med nærgrænse på kun 60 cm

• Kraftig indbygget flash til at belyse motivet

• Fungerer med både de nye i-Type og Classic 600-film

• Batteri med lang levetid og nem USB-opladning

• Selvudløser, så fotografen selv kan være med på billedet

• Optisk søger



Priser

Polaroid Originals OneStep 2 VF hvid, kr. 749,-

Polaroid Originals OneStep 2 VF grafitgrå, kr. 749,-

Polaroid Originals Ice Cream Limited Edition, kr. 169,-

Originals Tropics Limited Edition, kr. 169,-