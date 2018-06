tado Smart AC Control v2

Den nye Smart AC Control v2 er spækket med ny software og egenskaber, der kommer i kraft af tado Smart Climate Assistant. Den inkluderer tado Geofencing teknologi, der sikrer, at brugeren altid kommer hjem til en bolig, der er kølet ned på forhånd, samtidig med, at der ikke går energi til spilde, når der ikke er nogen hjemme.



Endelig byder den på Weather Adaptation, hvilket forbedrer effektiviteten og komforten i hjemmet ved at tage højde for lokale vejrudsigter. Smart Climate Assistenten’s aktiviteter visualiseres i daglige klimarapporter, for hvert enkelt rum samt i hjemmets månedlige energibesparelsesrapport.



Den nye software i kombination med forbedrede algoritmer nedbringer EL-regningen i hjemmet mere effektivt end nogensinde før med besparelser på op til 40% på udgifterne til air condition anlæg.



Af den grund kommer Smart AC Control v2 med en 100-dages energibesparelsesgaranti. I løbet af de første 100 dage kan forbrugerne få det fulde beløb tilbage, hvis ikke de føler, at tado giver dem den forventede energibesparelse (der stilles ingen spørgsmål).



”tado er designet til at være din personlige air condition assistent i hjemmet,” udtaler Christian Deilmann, tado’s medstifter & CPO. ”Alle fortjener at kunne fokusere på de ting i livet, der virkelig betyder noget. Det er slut med at lede efter fjernbetjeningen og rode med indstillingerne på air condition systemet eller din varmepumpe. Lad tado gøre arbejdet for dig og nyd i stedet komforten derhjemme nu med lavere energiomkostninger.”



tado Smart AC Control v2 er Wi-Fi baseret og forbinder varmepumper og air conditions anlæg, som har en fjernbetjening med display, til internettet ved at bruge samme infrarøde signal som air condition systemets fjernbetjening. tado Smart AC Control v2 er kompatibelt med Amazon Alexa, Google Home og IFTTT, hvilket betyder nem stemmestyring og giver brugerne mulighed for at skabe smart home scenarier.



Smart AC Control v2 kan købes for en vejledende pris på DKK 1.399 hos førende forhandlere og på tado.com.