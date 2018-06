Rosti Mixkande i rustfrit stål

En af køkkenets helt store klassikere lanceres nu i rustfrit stål.



I Rosti-familien er det uden tvivl Margrethe-skålen, der igen og igen løber med opmærksomheden - et andet kært ´familiemedlem´ er dog den klassiske mixkande.



Den ikoniske Rosti Mixkande har ligesom Margrethe-skålen igennem generationer været en populær genstand i folks køkkener, hvor den er blevet anvendt til såvel redskabsholder som serveringskande til limonade og vand.



Rosti Mixkande er designet til at matche Margrethe-skålen, og den har da også fulgt Margrethe-skålens farveskift og på samme måde formået at holde sig moderne trods et design, der ligger over 50 år tilbage.



Nu lanceres den klassiske Rosti Mixkande i rustfrit stål, og den matte inderside kombineret med den blanke yderside giver kanden et ekstra elegant udtryk.



Mixkanden har indvendige målenheder på 500/750/1000 ml. Den kan vaskes i opvaskemaskine og bruges i fryseren.



Rosti Mixkande vejledende udsalgspris kr. 299,95.