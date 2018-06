OnePlus 6

OnePlus har løftet sløret for deres nye premium flagskib OnePlus 6.



Den nye telefon udkommer i samme størrelse som forgængeren OnePlus 5T, men med en 6,28" AMOLED skærm med 19:9 ratio, der giver brugerne en endnu bedre skærmoplevelse. OnePlus 6 bygger på ny teknologi fra Qualcomm, hvilket gør telefonen til den hurtigste telefon, OnePlus nogensinde har produceret.



OnePlus 6 har en imponerende ydeevne og anvender en af de mest kraftfulde processorer på markedet: Qualcomm® Snapdragon TM 845, der forbedrer ydeevnen med 30 pct. og samtidig er 10 pct. mere energieffektiv sammenlignet med OnePlus 5T. Sammen med grafikkortet Adreno 630, der er 30 pct. hurtigere end den seneste generation, er OnePlus 6 en kraftfuld enhed til alt fra streaming af HD video til tunge, grafikkrævende spiloplevelser.



Med op til 8 GB LPDDR4X RAM kan brugere af OnePlus 6 ubesværet skifte mellem flere apps, der kører på samme tid - uden så meget som ét sekunds forsinkelse.



Nyt sofistikeret glasdesign

OnePlus har erstattet navigationsknappen med Face Unlock, hvilket både giver mere skærm til brugerne samt et renere udtryk. Derudover har OnePlus designet den nye telefon i Corning Gorilla Glass 5 på både for- og bagside, hvilket smukt former telefonen i bløde kurver og samtidig giver bedre signal.



OnePlus 6 kommer i tre farver: Mirror Black, Midnight Black og Silk White (limited edition). I Mirror Black og Midnight Black udgaverne har OnePlus indlagt et tyndt filmlag under glasset, hvilket giver en helt særlig dybdefornemmelse, når lys og skygger bevæger sig på enheden. Silver White er designet med ægte perlepulver for at skabe en subtil, glitrende effekt.



Dobbeltkamera med optisk billedstabilisering

Det nye OnePlus dobbeltkamera indeholder et 16 MP primært kamera samt et 20 MP sekundært kamera. Det primære kamera er udstyret med en f/1.7 blænde, der med en 19 pct. større sensor og optisk billedstabilisering giver en uovertruffen ydeevne uanset lysforhold.



En ny portrætfunktion vil være tilgængelig til både OnePlus' front- og bagside kamera. Ved hjælp af kunstig intelligens kan frontkameraet selv anvende og justere dybdeskarphed, når der skal tages selfies. Og med nye bokeh effekter, inklusive cirkler, hjerter og stjerner, får brugerne nye muligheder for at personliggøre deres selfies. Samtidig introducerer OnePlus med den nye telefon Super Slow Motion, der kan optage High-Definition video, hvor hvert billede står skarpt og detaljeret.



OnePlus' brugere kan forsat nyde godt af OnePlus' Fast Charge, der er en af de hurtigste opladningsteknologier på markedet. En halv times opladning giver OnePlus 6 strøm nok til at holde i en hel dag.