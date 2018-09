Ny Audi A1

Audi A1 anno 2018

I længden er den nye A1 Sportback vokset markant med 56 mm og måler nu 4,03 m, mens bredden på 1,74 m er ca. den samme som før. Højden er kun 1,41 m. Med den brede sporvidde og de kortere overhæng er dens fremtoning sportslig og skarp. Den brede, lavt placerede singleframe-grill og de markerede luftindtag i siderne dominerer den markante front. Under kanten på motorhjelmen er der tre smalle slidser – en påmindelse om Sport quattro, som er mærkets rallyikon fra 1984.



Også fra siden understreger den nye A1 Sportback den optiske forbindelse til Audi Ur-quattro og Sport quattro, hvor bl.a. den brede, lavt hældende C-stolpe ser ud til at skubbe bilen fremad, selv når den holder stille.



Tagkontrastbuen, der fås i to forskellige mørke farver, slutter over C-stolpen, hvilket får taget og bilen til at virke endnu lavere. Alle linjer på siderne, fra rudekanten til panelet, stiger kileformet hen mod bagenden. Med markante fremhævelser af hjulene og den lave skulderlinje derimellem står A1 Sportback stabilt på vejen, og den lave linje mellem skærmkanterne sænker det optiske tyngdepunkt yderligere. Lygtedesignet gør optisk A1 bredere, og der er i det hele taget arbejdet på at give A1-lysgrafikken en høj genkendelsesgrad både for og bag.



Udvalget af lakfarver til den nye A1 Sportback omfatter ti forskellige farver. Som ekstraudstyr fås taget på den kompakte bil i kontrastfarve fra A-stolpen til tagkantspoileren. Sidespejlhusene, frontspoilerkanterne på siderne og sidepanelerne kan ligeledes bestilles i kontrastfarve.

Fra lanceringen fås en særligt individuel specialmodel, der yderligere iscenesætter A1’s designsprog bl.a. med store 18” fælge – afhængigt af lakfarven udført i farven bronze, hvid eller sort – og Audi ringe i folie på bilens sider udført i fælgenes farve. LED-for- og baglygterne er i stil med den legendariske Audi Sport quattro tonede, og samtidig er Audi ringene i singleframe-grillen samt modelbetegnelsen på bagenden holdt i sort.



En nyhed i A1 Sportback er en helt særlig fleksibilitet, hvor kunden for første gang kan kombinere de udvendige og indvendige udstyrsdetaljer fuldstændigt frit med hinanden.



Indvendigt design

”Det mest sportslige interiør i den kompakte klasse” var det erklærede mål for designerne, og man lægger i den forbindelse særligt mærke til den sportslige og kompakte enhed med luftdyser, instrumentkappe og digitalt kombiinstrument. Alle betjeningselementer og MMI touch-displayet (ekstraudstyr) er kraftigt orienteret mod føreren og forstærker dermed den særlige cockpitkarakter.

Displayet og luftdysepanelet i passagersiden er integreret i en samlet flade i sort glaslook. Kontur- og ambientebelysningspakken (ekstraudstyr) iscenesætter kabinedesignet med LED-lyselementer i 30 forskellige valgfri farver, når det er mørkt.