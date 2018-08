Nimue TDS kommer i fire forskellige varianter

Nimue Skin Technology, der er førende på markedet for højteknologiske, derma-cosmeceutisk hudplejeprodukter, gør det nu muligt for alle Nimue-fans, at skabe enestående resultater derhjemme med Nimue-TDS, som indtil nu kun har været forbeholdt professionelle behandlinger i en Nimue-klinik.



Nimue-TDS er et koncentreret, aktivt behandlingsprodukt med et transdermalt leveringssystem, der forstærker penetrationen af de aktive ingredienser så de når præcis derhen, hvor huden mest har brug for dem. Dermed skaber mærkbart synlige resultater på relativ kort tid. Faktisk har Nimue-TDS nogle af de stærkeste claims blandt alle Nimues produkter.



Nimue-TDS kommer i fire forskellige varianter – en til hver hudklassifikation – og hver enkelt formel indeholder ingredienser, som er specielt udvalgte til at forbedre hudens sundhed samt at rette op på specifikke hudtilstande. Nimues fire hudklassifikationer er: Miljøskadet hud – Hyperpigmenteret hud – Problematisk hud - Sensitiv hud.



Nimue TDS Environmentally Damaged Skin 30 ml,

329 kr. vejl.

Nimue TDS Hyperpigmented Skin 30 ml,

329 kr. vejl.

Nimue TDS Interactive Skin 30 ml,

329 kr. vejl.

Nimue TDS Problematic Skin 30 ml,

329 kr. vejl.