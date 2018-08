Veganske sko fra Dr. Martens

Dr. Martens kendt for udholdende sko og støvler skabt af certificeret læder, men i takt med en voksende efterspørgsel fra det veganske miljø, vokser også mærkets sortiment af veganskproducerede sko, støvler og accessoires.



Øget efterspørgsel og ny teknologi

Det er ikke kun veganere, der efterspørger de veganske sko, også forbrugergruppen, der kaldes flexitarians ønsker alternativer til læderprodukter, selvom de ikke er veganere på fuldtid. Samtidig med den øgede efterspørgsel er mulighederne for produktion af nye materialer eksploderet i de seneste år.



Det er nu muligt at producere sko og støvler, der rummer mange af de samme gode kendetegn, som forbindes med Dr. Martens' læderdesign. Det betyder, at den veganske kollektion er lige så udholdende som læderet, og det kunstige materiale ånder på samme måde som læderet, så fødderne altid får luft.



Hvad er skoene lavet af?

Når sko er lavet helt uden skind og andre animalske produkter, kræver det et særligt materialemiks at genskabe læderets gode kvaliteter. Derfor har Dr. Martens udviklet et helt nyt materiale med navnet 'Cambridge Brush', som består af en åndbar base lavet af 65% polyester og 35% bomuld, der er belagt med et lag af udholdende polyurethane.



Den unikke kombination af materialer sikrer, at Dr. Martens' veganske sko performer lige så godt som læderet. Skoene er åndbare, bløde og slidstærke. Og så har Dr. Martens taget sig god tid med udviklingen af materialet, så også udtryk og finish har samme lækkerhed, man kender fra læderdesignet.



Hvad med resten af produktionen?

Dr. Martens har mange årtiers erfaring med at bruge læder og ruskind. Mærket bruger kun certificeret læder, der er et biprodukt fra kødindustrien, som kommer fra godkendte farme. Mærkets "pony"-skind er tilvirket af kunstpels, der bruges ikke animalsk lim i Dr. Martens' såler, så alle såler allerede er veganske. Og CO2-aftrykket, som skoproduktionen kan efterlade på miljøet, vægter mærket højt. Derfor er alle Dr. Martens skoæsker skabt af genanvendt pap og printet med blæk, der er lavet af soya.