OnePlus Bullets Wireless

OnePlus introducerer nu deres nyeste høretelefoner Bullets Wireless. Med fantastisk lydkvalitet, bluetooth understøttelse og stilfuldt design, har OnePlus skabt morgendagens høretelefoner. Bullets Wireless har en intuitiv funktion, der automatisk sætter lyden på pause og begynder at spille igen, når høretelefonerne sættes sammen ved brug af de indbyggede magneter.



Der er næsten intet værre end trådløse høretelefoner, der løber tør for strøm. Bullets Wireless har otte timers batterilevetid, og med OnePlus Fast Charge kan høretelefonerne spille fem timers kontinuerlig lyd efter kun 10 minutters opladning.



OnePlus Fast Charge er fuldt integreret i Bullets Wireless. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at bruge en OnePlus Fast Charge strømforsyning eller kabel, da ethvert standard USB-C kabel kan bruges med Bullets Wireless. Når brugerne frakobler høretelefonerne fra deres telefon, vil Bullets Wireless efter fem minutter slukke automatisk, så strømmen gemmes, til der er brug for den.



Med Google Assistant integration er hjælpen altid kun ét klik væk. Hold knappen på Bullets Wireless inde, og spørg Google Assistant om hvad som helst.



Intuitivt design

Bullets Wireless er lavet af aluminium for at sikre, at høretelefonerne har en let vægt, der er behagelig at bruge hele dagen igennem. Høretelefonerne forbindes magnetisk for at undgå knuder, og når de bruges sammen med en OnePlus 5/5T eller 6, vil musikken automatisk blive sat på pause, når høretelefonerne sættes sammen.



Når de fjernes fra hinanden, vil musikken begynde at spille igen - præcis fra hvor den stoppede tidligere. Samtidig kan man besvare sine opkald ved at løsne høretelefonerne fra hinanden.



Bullets Wireless har stilfulde og slidstærke ledninger, og kombinationen af det industrielle design og silikoneoverfladen betyder, at høretelefonerne nemt klarer hverdagens skiftende vejr. Bullets Wireless leveres med udskiftelige skumpropper for den perfekte pasform.



Bullets Wireless er skabt for at levere den bedst mulige lydoplevelse - uanset om brugerne hører musik, radio, taler i telefon eller giver beskeder til Google Assistant. Dette sikres bl.a. ved brug af de såkaldte Energy Tubes, der stabiliserer lyde og frekvenser, hvilket giver et støjreducerende, rigt og klart output.



Pris og tilgængelighed

OnePlus Bullets Wireless er tilgængelige fra slutningen af juni på oneplus.com/dk eller hos OnePlus' partnere Telia, Telenor, 3 og YouSee.



Priserne for Bullets Wireless starter fra 599 DKK.