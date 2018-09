Du skulle være gået

Et ungt par med et lille barn har lejet et afsidesliggende feriehus i bjergene kort før jul.



Meningen er, at de skal slappe af og nyde højtiden i det komfortable hus og de dejlige omgivelser.



Men et eller andet er forkert. Barnet fortæller underlige historier, kvinden sender konstant sms-beskeder, og manden, som er manuskriptforfatter, forsøger hårdt presset at arbejde på drejebogen til en opfølger på hans foregående filmsucces.



I mandens notesbog nedfælder han ideer og scener, men andre notater blander sig: tanker om ægteskabet og dets spændinger, skænderierne og ikke mindst de mærkelige ting, der sker omkring ham.



Men er det huset eller menneskene, der er noget galt med?





Titel: Du skulle være gået

Forfatter: Daniel Kehlmann

Forlag: Lindhardt og Ringhof