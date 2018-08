Nyt fælles madområde i Københavns Lufthavn

Som en del af udvidelsen af lufthavnens Terminal 2 er et nyt, stort madområde åbnet. Her bliver der serveret alt fra vietnamesisk streetfood til burgere og spansk tapas. Det hele kan nydes i et hyggeligt, fælles spiseområde med langborde og udsigt til flypladsen.



Op mod halvdelen af de rejsende fra Københavns Lufthavn køber noget at spise eller drikke før afrejse. Med åbningen af et nyt madområde mellem finger A og B er der nu endnu flere muligheder for at få stillet sulten eller tørsten inden afrejse.



Området danner ramme om lokale danske kendinge som Tapa Del Toro, Gorm's, LêLê Street Kitchen, Retreat og Cock's & Cows.



Til at binde det hele sammen er et stort, fælles spiseområde med langborde og plads til 200 spisende, hvor hele familien kan spise sammen af eget valg fra de mange nye restauranter. Fra området er der desuden adgang til en stor nybygget rygeterrasse med udsigt til flypladsen.



Det nye madområde ligger i udvidelsen af lufthavnens Terminal 2 efter sikkerhedskontrollen.



Også Mikkeller er åbnet i området med en døgnåben ølbar og The Bird - CPH Airport står klar med en bar, der serverer gin, øl og toasts. I løbet af sensommeren vil også Pret A Manger og Espresso House åbne i området, som forventes at stå endeligt klar i efteråret 2018.