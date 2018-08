Vipp lancerer to nye lamper

Nye lamper fra Vipp

Vipp udvider lampeserien med varianter af deres væglampe og pendel.



Lamperne er designet til at give et fint og intimt lys i gangen, ved sengen eller over middagsbordet.



Væglampen er en kombination af den nuværende væglampe og vægspot. Den bevægelige arm og det mobile lampehoved gør det muligt at pege det bløde lys i nærmest alle ønskede retninger.



Den lille pendel er designet og konstrueret identisk med den større version. Lampen er ideel til mindre rum, gangen eller over køkkenbordet.



I modsætning til mange andre LED-lamper er det ikke nødvendigt at kassere produktet pga. en brudt lyskilde. Vipp-lamperne er designet ud fra tanken om at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen, og er derfor ajour med den fremtidige LED-teknologi. Alt du skal gøre, hvis uheldet er ude, er at skifte pæren.



Fås hos din nærmeste Vipp forhandler og på vipp.com.