Bose Soundwear Companion

SoundWear Companion højttaleren er udviklet til at holde dig forbundet med musikken, opkald og verden omkring dig – uanset hvor du er.



SoundWear Companion kombinerer innovative akustiske teknologier og et unikt design, så du kan bevæge dig ubesværet gennem dagen.



Waveguide-teknologi finjusterer lyden nøjagtigt, så du får en harmonisk og naturlig gengivelse af din musik. Bose Connect-appen gør det muligt for dig at skræddersy en musikoplevelse, der opfylder dine specifikke behov.



Bær den hele dagen. Lyt hele dagen

SoundWear Companion er designet til at føles lige så godt, som den lyder. En bukket stålwire, der er indbygget i silikone af høj kvalitet, har den helt rette elasticitet til at holde formen, når den ligger på skuldrene.



Højttaleren er også sved- og vejrbestandig med en IPX4-bedømmelse, og det medfølgende sorte cover kan modstå støv og statisk elektricitet.