Nye materialer og overflader rykker ind på badeværelset (foto: Villeroy & Boch)

TitanCeram og TitanGlaze er to nye typer materialer, der gør det muligt at designe produkter til badeværelset med usædvanligt præcise former, ekstremt tynde sider og skarpt optrukne kanter i tidens matte look.



Man skulle tro, det er en forholdsvis simpel proces at producere et toilet eller håndvask i porcelæn – det er trods alt primært en blanding af ler og andre naturmaterialer, der bliver brændt ved høj temperatur over lang tid. Men kun ganske få firmaer på verdensplan, har haft succes med at mestre den proces, da det nok ikke er så enkelt endda. Og selv med flere hundrede års ekspertise med netop fremstilling af sanitetsporcelæn kan man ikke hvile på laurbærerne af den grund. Det ved man udmærket godt hos Villeroy & Boch, hvor man senest har lanceret et nyt unikt materiale - TitanCeram, der er resultatet af virksomhedens over 270 års erfaring med produktion af netop keramik. Takket være særlige fremstillingsprocesser og kombinationen af ler, kvarts, feldspat og titanoxid får designerne nu helt nye muligheder for eksklusiv formgivning.



Det nye materiale har senest resulteret i en række håndvaske i serierne Antheus og Memento, der skiller sig ud ved et ekstraordinært tyndt og elegant design med en stil og personlighed, der giver badeværelset et moderne udtryk.



Beton hitter

Memento serien er en verdensomspændende best-seller fra Villeroy & Boch men krav og forventninger ændrer sig hele tiden fra os forbrugere og derfor har man designmæssigt også skelet til, hvad der rykker materiale- og udseendemæssigt i boligen i øvrigt ved lanceringen af seneste skud på stammen – Memento ’Concrete’ – en ny, trendy overflade i beton-look, der understreger den rå, lidt industrielle stil, som passer så godt ind i den nordiske indretningstradition.



Med TitanCeram har designerne hos V&B desuden kunne formgive de i forvejen meget minimalistiske Memento vaske i et ekstra tyndt og helt stramt design i størrelserne 50 og 60 cm. Karakterisktisk for TitanCeram er den usædvanligt høje stabilitet og styrke i materialet, der gør det muligt at fremstille håndvaske i langt tyndere udgaver end traditionelt sanitetsporcelæn. ’Betonvaskene’ fra Villeroy & Boch produceres individuelt og hver udgave er derfor unik i sit udtryk.



TitanGlaze - den nye glasur

En anden stor trend lige nu især indenfor møbler og køkkener men også på biler er den matte overflade. Det har Villeroy & Boch indfanget med deres nye TitanGlaze, en overflade med et mat look, der giver porcelæn et moderne udtryk, men samtidig øger holdbarheden på produkterne. Den første farve med den nye TitanGlaze glasur er Stone White, der giver den hvide keramik en fløjlsagtig, mat overflade.