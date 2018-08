Dansk teatersucces spiller i Sydney Opera House

Det Kongelige Teaters opsætning af Ingmar Bergmans Scener fra et ægteskab har imponeret "down under".



Den 14. juli i år ville den berømte svenske filmskaber, Ingmar Bergman, være fyldt 100 år. Det markeres over hele verden, og i den forbindelse er Det Kongelige Teater og den anmelderroste version af Ingmar Bergmans helt store klassiker, Scener fra et ægteskab, blevet inviteret til Sydney Opera House. Her skal forestillingen spille fem gange på den berømte scene fra 17. til 21. oktober 2018.



Ingmar Bergmans originale tv-miniserie om parret Marianne og Johan fik skilsmisseprocenten til at stige mærkbart i 1973, da den rullede over skærmen. Meget er sket siden dengang, så i Det Kongelige Teaters udgave er rollerne byttet om, så mandens replikker siges af kvinden – og omvendt. Et greb, som har gjort sit til at stykket nu genopsættes for tredje sæson i træk på Store Scene i Skuespilhuset - og altså nu også skal henrykke publikum down under.



I hovedrollerne ses Det Kongelige Teaters egen skuespilchef Morten Kirkskov og en af Danmarks absolut største stjerneskuespillere, Stine Stengade. Når de begge går på scenen i Sydney Opera House til oktober, vil forestillingens sprog være dansk med tekstning til det udenlandske publikum.



- Det er fantastisk at få mulighed for at vise Det Kongelige Teater frem i udlandet med så stærk en titel. Herhjemme har vi spillet forestillingen for udsolgte sale i flere sæsoner, så vi er rigtig glade for at få lov til fortælle den store kærlighedshistorie for endnu flere, og virkelig få sat Danmarks nationalteater på det internationale landkort, siger skuespilchef Morten Kirkskov.



Det er første gang, at den kvindelige hovedrolle spilles af Stine Stengade. Tidligere har publikum kunne opleve Sofie Gråbøl i den rolle.