IdHAIR Elements Xclusive - Styling Play

Fra IdHAIRs Elements Xclusive serie - Styling Play

Styling Play fra IdHAIR giver dig mulighed for at style den perfekte frisure.



Styling Play er fra IdHAIRs Elements Xclusive serie. IdHAIR Elements Xclusive er smukt og lækkert hår i harmoni med naturen. Innovative produkter af meget høj kvalitet til at forkæle dit hår.



Styling Play består af 9 lækre produkter:



Dry Shampoo

Tørshampoo med en volumegivende effekt. En opfriskende spray, der øjeblikkeligt giver løft og fylde.



Powder Boost

Stylingpudder, der giver volume og langvarig kontrol.



Strong Gel

Gelé med kraftig hold og lang holdbarhed til looks, der virkelig skal holdes på plads.



Control Wax

En voks med et fleksibelt hold, så du kan style eller re-style dit hår præcis som du ønsker det. Indeholder ikke parabener.



Constructor Wax

En voks, der giver et fleksibelt til kraftigt hold samtidig med at håret kan formes. Til frisurer, der skal blive på plads hele dagen. Indeholder ikke parabener eller konserveringsmidler.



Soft Paste

En lækker, blød og smidig paste med et let hold, så du kan style eller re-style dit hår præcis som du ønsker det. Giver medium glans til håret. Indeholder ikke parabener.



Spray Wax

Voksspray der giver separation, hold, tekstur og glans. Giver let til medium hold, så håret stadig kan bevæge sig naturligt.



Tough Texture Wax

Fibervoks til kort og halvlangt hår, der giver kraftigt hold, der kan re-styles dagen lang. Voksen giver en god struktur, og kan nemt vaskes ud med varmt vand.



Instant Texture

Teksturgivende spray, der skaber volume, men lader håret bevæge sig naturligt. Giver et langvarigt, fleksibelt hold og glans uden at tynge håret.



Du kan finde mere information om IdHAIRs lækre Elements Xclusive serie HER!



For yderligere information kontakt IdHair Company A/S. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.