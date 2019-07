IdHAIR Elements Xclusive - Styling Finish

Fra IdHAIRs Elements Xclusive serie - Styling Finish

Styling Finish fra IdHAIR giver hver frisure langvarig hold og glans for at opnå det perfekte look.



Styling Finish er fra IdHAIRs Elements Xclusive serie. IdHAIR Elements Xclusive er smukt og lækkert hår i harmoni med naturen. Innovative produkter af meget høj kvalitet til at forkæle dit hår.



Styling Finish består af 3 lækre produkter:



Miracle Serum

Glansgivende serum, der bruges som afslutning på stylingen. Alle hårtyper bliver bløde og ser sunde ud.



Intense Hair Spray

Super hold til håret. Meget kraftig hårspray til frisurer, der kræver ekstra hold. Gør ikke håret tungt.



Flexible Hair Spray

Fleksibel hårspray, der giver et let til medium hold, der holder længe. Til frisurer, der kræver et hold samtidig med, at håret har bevægelse.



Du kan finde mere information om IdHAIRs lækre Elements Xclusive serie HER!



For yderligere information kontakt IdHair Company A/S. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.