Huawei AI Cube

Højtalere med kunstig intelligens og en 4G-router behøver ikke være to forskellige devices. Huaweis nye AI Cube forener kvalitetslyd og god forbindelse i et minimalistisk designet produkt. Derudover har AI Cube indbygget adgang til den digitale assistent Alexa.



Højtaler med god forbindelse

Den integrerede 4G LTE-router kræver kun et 4G-simkort - og så er man sikret en internetforbindelse med høj hastighed (300Mbps). AI Cube er også kompatibel med 802.11ac WiFi-standarden, som betyder, at routeren er i stand til at køre på 2.4GHz og 5GHz-kanaler og kan transmittere data over LAN med op til 1200Mbps.



Tal til din højtaler med Alexa

Den nye AI Cube er, som navnet indikerer, styret af systemer, der trækker på kunstig intelligens. Eksempelvis er AI-stemmesystemet Alexa en integreret del af Huaweis AI Cube. Brugerne har mulighed for at tale til højtaleren og få adgang til Alexas mere end 50.000 funktioner samt kontrollere smart home enheder, som har indbygget adgang til Alexa.



Forbedret lyd i top og bund

AI Cube er bygget med et stort 400 ml lydrum og en membran i aluminium, som gør det muligt at afspille højkvalitetslyd med krystalklar mellemtone, diskant og afrundet bas. Samtidig er lyden forstærket med Huaweis lydsystem Huawei Histen, som byder på forskellige features, blandt andet "virtual bass", "linear phase equalizer", "adaptive gain control" og "far-field voice recognition".



Minimalistisk design

Al-teknologien gemmer sig i en lille mat-hvid enhed med forskellige indgange på undersiden, så AI Cube passer godt ind i dit hjem.