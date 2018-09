Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9 har en 6.4” stor Super AMOLED-skærm, det største batteri nogensinde i en Samsung-telefon, samt en RAM hukommelse på 8GB (512GB-versionen). Kombineret med lagringsmuligheder på op til 1TB, såfremt et microSD-kort tilføjes, kommer brugeroplevelsen af Samsung Galaxy Note9 til at handle om muligheder fremfor begrænsninger.



S Pen – mere end bare en pen

Samsungs brugerundersøgelser viser, at mere end halvdelen (60 procent) af Note-brugerne benytter sig af S Pennen flere gange dagligt, mens omkring 70 procent anser enkeltheden og de praktiske funktioner ved pennen som de største fordele.

Med Galaxy Note9 medfølger en opgraderet S Pen, som nu er forbundet til enheden via Bluetooth. Det indebærer helt nye funktioner og anvendelsesområder. Bluetooth-tilslutningen gør det blandt andet muligt at anvende knappen på S Pennen til at:



• Styre præsentationer og klikke frem og tilbage.



• Tage billeder med S Pennen som foto-aftrykker. Perfekt i de tilfælde, hvor du selv skal være med på billedet.



• Aktivere forskellige funktioner på din Note9 ved at holde knappen på S pennen nede. Lær din S Pen forskellige kommandoer og tilpas den efter præcis dine behov.



Smart kamera og funktioner, det gør arbejdet lettere

Kameraet i Note9 er det smarteste til dato fra Samsung. Funktioner som Scene Optimizer, der aflæser, hvilket type motiv du vil fotografere og optimerer billedet på baggrund af dette, samt Flaw Detection, som fortæller brugeren, hvis noget på billedet ser forkert ud, eller hvis linsen er snavset. Desuden gør den avancerede støjreduktionsteknologi - og Dual Aperture-linse[1], der tilpasser sig det menneskelige øje – alt for, at billeder og film står så skarpt som muligt.



Men Galaxy Note9 handler ikke bare om underholdning. Den er også et unikt hjælpemiddel på arbejdet med DeX-støtte via en HDMI-adapter, hvilket indebærer, at brugeren får en PC-lignende oplevelse. Man kan desuden meget enkelt koble telefonen til en større skærm, et tastatur eller en mus for at gøre arbejdet endnu mere effektivt. Note9 tilbyder selvfølgelig også populære funktioner som hurtig trådløs opladning, vand- og støvresistens (IP68) og tjenester som Samsung Pay, Samsung Health og sikkerhedsløsningen Knox.



Samsung Galaxy Note9 fås i farverne Midnight Black samt Ocean Blue med en gul S Pen.