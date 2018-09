Styling Paste fra Hårklinikken

Hårklinikkens ultralette, ikke-fedtende og veganske Styling Paste med kaprifolium og aloe vera er nøje udviklet til at give håret masser af fugt, fylde og fast hold.



Beskytter håret og giver en mat finish. Kan med fordel bruges til at style fint, skandinavisk hår og så er den blød samt nem at håndtere.



Formlen er nænsomt fremstillet uden brug af parfume, petrokemikalier, silikone eller andre problematiske stoffer, som irriterer og lægger en hinde på hovedbunden.



Velegnet til både mænd og kvinder.



Hårklinikken, Styling Paste (100 ml.), kr. 238,-