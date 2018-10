Homme er en ny eksklusiv herre-serie fra La Biosthetique

La Biosthetique har introduceret en ny eksklusiv herre-serie kaldet "Homme"



Mænds opfattelse af sig selv har ændret sig for længe siden. Tiderne er forbi, hvor en mand kunne nøjes med en deo, en showergel og en barbermaskine.



I dag hører udsøgt og smart kropspleje også med til mænds måde at udtrykke individuel personlighed på.



Mænds nye selvforståelse og efterspørgsel efter tilsvarende kvalitetsprodukter til personlig pleje er en udfordring, som La Biosthétique har taget imod med glæde.



Plejeserien Homme, som består af otte high tech-produkter, blev skabt med kompromisløst fokus på højeste kvalitet og mænds behov.



Homme assisterer mænd i alle aldre i deres daglige beauty-rutiner - enkelt og virkningsfuldt. Homme lever op til de højeste krav, både når det gælder virkning og indholdsstoffer.



Homme-serien består af otte lækre produkter - 4 indenfor hudpleje og 4 indenfor hårpleje. Senere følger også en parfume.



Vi kigger nærmere på de lækre produkter fra La Biosthetique Homme de næste dage.



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.