La Biosthetique Homme - Hair Beard Body Wash

La Biosthetique Hair Beard Body Wash

Hydraterende rensning af hud, hår og skæg med kun ét produkt: Homme Hair Beard Body Wash renser forsigtigt og giver varig friskhed.



La Biosthetique Hair Beard Body Wash er en energigivende rensegel til både krop, hår og skæg.



Produktet er mild mod hud og hår. Huden bliver blød og glat under brusebad, fordi det energirige kompleks af mineraler aktiverer hudens regenerering.



Den fugtgivende aktive ingrediens i brune alger, mikroalger og havvandsmineraler udgør en beskyttende belægning på huden og håret og beskytter mærkbart mod dehydrering.



I håret har Hydro-Protect-komplekset en konditioneringseffekt, giver volumen og sikrer, at håret bliver mindre skørt, mens skægets hår føles blødt og dejligt glat.



Produktet renser blidt med særligt milde vegetabilske tensider. Beskytter mod udtørring. Med cell-energizer og 24 timers hydro-protect-kompleks.



La Biosthetique Hair Beard Body Wash er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



Vejledende udsalgspris (200 ml.), kr. 129,-



