La Biosthetique Homme - Shaving Gel

Korrekt forberedelse og opfølgning er grundlaget for en behagelig barbering.



Homme Shaving Gelen fra La Biosthéthique er perfekt til dette: Gelen fremmer glidning af bladet og hjælper med at undgå irritation, små udskæringer og rødme i huden. Skægget bliver blødere og dermed ideelt forberedt til barbering.



Homme Shaving Gel indeholder en mineralcocktail som giver huden en energiforøgelse og gør den mere frisk. Ved regelmæssig brug er hårstrukturen også glattere og tættere, håret er behageligt blødt og velplejet.



La Biosthéthique Homme Shaving Gel er en let skummende og drøj bio-hightec shaving gel til alle hudtyper. Gør huden smidig og er velegnet til fjernelse af kropshår. Med cell-energizer. Danner en usynlig 3D-beskyttelse på huden.



La Biosthetique Homme Shaving Gel er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



Vejledende udsalgspris (150 ml.), kr. 110,-



For yderligere oplysninger kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.