La Biosthetique Homme Styling Gel

La Biosthetique Homme Styling Gel fastgør alle frisurer og giver et perfekt udseende.



Homme Styling Gel er en fugtgivende hårgel med tangekstrakt. Den behageligt maskulin-duftende gel forbedrer hårets fugtighedsbevarelse og giver det en naturlig glans og struktur.



Homme Styling Gel holder længe - også under sport og fugtigt vejr. Hårgelen er let at indarbejde og børste ud igen.



Giver medium til kraftigt hold. Indeholder et fugtighedstilførende ekstrakt, som er udvundet af havalger.



La Biosthetique Homme Styling Gel er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



Vejledende udsalgspris (100 ml.), kr. 106,-



For yderligere oplysninger kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.