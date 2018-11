La Biosthetique After Shave, Face & Beard Care

La Biosthetique Homme - After Shave, Face & Beard Care

Til den perfekte barbering: Denne 3 i 1 pleje fra La Biosthetique beroliger huden og beskytter mod irritation efter barbering.



Samtidig styrker den genoplivende eftershave hudfunktionerne og virker som et beskyttende skjold til hud og hår.



Lysemulsionen er særlig let at arbejde i og efterlader huden behagelig blød. Aktive ingredienser i mikroalger og havvandsmineraler beskytter huden mod dehydrering. Innovative ingredienser gør skæggets hår bløde og giver en glat homogen skæghårstruktur.



Vitaliserende ansigts- og skægpleje i ét produkt. Med cell-energizer. Danner en usynlig biomimetisk 3D-beskyttelse på huden.



La Biosthetique Homme After Shave, Face & Beard Care er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



Vejledende udsalgspris (75 ml.), kr. 152,-



For yderligere oplysninger kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.