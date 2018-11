La Biosthetique Homme - Deodorant Spray

Til en enestående, spændende maskulin duftoplevelse: Deodoranten er en stærk antitranspirant med op til 24 timers beskyttelse mod våde armhuler og kropslugt.



Den er særdeles hudvenlig og giver en behagelig følelse i huden. Formlen med udsøgte virkestoffer giver en velgørende frisk følelse under armene, tørrer hurtigt og føles blød og forfriskende.



Duftkompositionen overbeviser med sine harmoniserende nuancer.



Aluminumklorohydrat kontrollerer overskydende svedproduktionen i dagens løb, således at der ikke opstår en ubehagelig våd fornemmelse. Deo-virkestof modvirker lugtforårsagende bakterier.



Velegnet til daglig anvendelse efter badet.



La Biosthetique Homme Deodorant Spray er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



La Biosthetique Homme Deodorant Spray (100 ml.), vejledende udsalgspris kr. 129,-



