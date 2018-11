La Biosthetique Homme Hair and Scalp Tonic

Opfriskende hovedbundstonic med kølende virkning. Kombineret med en hovedbundsmassage har Hair & Scalp Tonic en positiv virkning på hårets vækst og tæthed.



Produktet plejer og bevarer hovedbundens naturlige ligevægt, så håret beholder sit sunde og smukke udseende.



Hair & Scalp Tonic stimulerer mikrocirkulationen og forbedrer hårets vækst med mærkbar virkning. De energitilførende mineralholdige komplekser aktiverer cellernes energicyklus og forsyner mitokondrierne med ilt, hvorved cellernes respiration og regenerering aktiveres.



Energiforsyningen til hudens celler øges, og såvel huden som håret får tilført et energi-kick.



Det innovative kompleks udvundet af brunalgen pelvetia canaliculata og havtang optimerer hårets tæthed. Mentol virker kølende på hovedbunden.



La Biosthetique Homme Hair and Scalp Tonic er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



La Biosthetique Homme Hair and Scalp Tonic (150 ml.), vejledende udsalgspris kr. 117,-



For yderligere oplysninger kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.