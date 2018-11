La Biosthetique Homme - Fiber Paste

Fiber Paste til mænd: Perfekt formbar og remodellerbar styling. Med en cremet tekstur, som ikke bliver hård.



La Biosthetique Homme Fiber Paste bliver ikke hård, klistrer ikke og efterlader ingen produktrester i håret. Bringer frisuren i topform og giver håret et fleksibelt og elastisk hold.



Stylingfiberen fordeles nemt i håret og muliggør en perfekt styling. Håret kan formes, deles og remodelleres efter ønske. Flyvsk hår tæmmes, og håret får en velplejet struktur.



Stylingprodukt til fleksibelt hold - til formning, separering og remodellering.



La Biosthetique Homme Fiber Paste er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



La Biosthetique Homme Fiber Paste (100 ml.), vejledende udsalgspris kr. 118,-



