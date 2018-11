La Biosthetique Homme Powder Wax

La Biosthetique Homme Powder Wax giver straks fint hår synligt mere stand og volumen samt forbedrer hårets struktur. Til afslappede undone looks med pudret effekt.



Innovativ high tech-formel

Powder Wax fra La Biosthetique Homme indeholder en innovativ 2-faset virkning med vandafvisende korn af kiselgel, der indeslutter bittesmå vanddråber med opløste virkestoffer, som frigives, når pudderet gnides let.



Giver 24 timers hold uden at gøre håret klistret. Håret får en flot og trendy mat finish. Fint hår får mere stand og volumen.



Også velegnet at have med, når man er på farten – til opfriskning eller restyling!



La Biosthetique Homme Powder Wax er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



La Biosthetique Homme Powder Wax (100 ml.), vejledende udsalgspris kr. 159,-



