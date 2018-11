La Biosthetique Homme Eau de Toilette

Mænd, duft, stil: En maskulin herreduft med en krydret note, friskhed og varm jordbundethed, som understreger personlighedens individualitet.



La Biosthetique Eau de Toilette Homme fascinerer med sin udsædvanlige duftkomposition. Frisk, grøn, krydret, men kun let blomsteragtig og med noter af tonkabønner, læder og moskus.



Den friske topnote dannes af bergamotte, enebær, rød peber, lime og grapefrugt, som er perfekt afstemt til den bløde hjertenote af iris, orkide, jasmin, broget salvie og rose.



Den maskuline basenote afrunder duftoplevelsen med varme og jordbundne dufte af vanilje, cashmere-træ, cedertræ, mos, moskus og ambra.



Eau de Toilette Homme understreger personlighedens individualitet og er hermed det perfekte supplement til den eksklusive herreserie Homme fra La Biosthétique.



La Biosthetique Eau de Toilette Homme er et produkt fra La Biosthetiques nye eksklusive "Homme" serie til mænd. Serien kan du læse mere om HER!



La Biosthetique Homme Eau de Toilette (50 ml.), vejledende udsalgspris kr. 418,-



