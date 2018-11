Oplev den udødelige opera med dens lidenskabelige kærlighedshistorie, uforglemmelige melodier og inciterende rytmer dirigeret af franske Jérôme Pillement, som også stod i spidsen for Don Quichotte i 2014.



Carmen, en underskøn kvinde, arbejder på en cigaretfabrik. Da hun ser soldaten, Don José, som synes at være den eneste mand, der ikke er interesseret i hende, forsøger hun at forføre ham. Det lykkes hende let, og Don José bliver vildt forelsket i hende. Han opgiver sin forlovede, Micaëla, og følger med Carmen til smuglerlejren, hvor hun bor.



Den frie fugl Carmen begynder at kede sig og falder for en anden mand, den berømte toreador Escamillo. Don José bliver drevet til vanvid af sin jalousi og dræber til sidst Carmen uden for tyrefægtningsarenaen i Sevilla, imens tusinder tiljubler den sejrende Escamillo.



Operaen opføres på fransk med danske overtekster.

Opera i 4 akter. Varighed: Ca. 3 timer inkl. pause.



Forestillingen spiller onsdag 14. november 2018 kl. 19:30 i MCH Herning Kongrescenter. Billetter: www.mch.dk.