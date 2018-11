Sommermørke af Stina Jackson

En far kører søvnløs rundt i den svenske sommernat og leder efter sin forsvundne teenagedatter. Det har han gjort i 3 år.



En sommermorgen sætter skolelæreren Lelle datteren Lina af ved busstoppestedet, hvor hun skal videre til første dag på sit nye arbejde. Men hun kommer aldrig med bussen. Trods en storstilet indsats fra politiet og lokalbefolkningen er hun sporløst forsvundet. Men Lelle nægter at tro, at hun er død; "at lede efter Lina var alt, hvad han havde".



Handlingen er henlagt til Nordsverige, hvor midnatssolen oplyser sommernætterne, søerne er bundløse og ensomme sjæle gemmer sig i ly af skovens skygger.



Da Lina forsvinder, bliver Lelle som besat af at finde et spor. Hver aften starter han sin Volvo med en Beretta i handskerummet og kører kæderygende rundt og finkæmmer et større og større område. Og så en dag forsvinder endnu en ung pige.



Stina Jackson har skrevet en spændingsroman, der bringer mindelser om Kerstin Ekmans Hændelser ved vand. I Sommermørke er politifolk bifigurer, mens naturen og dens skæbner er den foruroligende kulisse for en fars ensomme søgen efter svar.



Titel: Sommermørke

Forfatter: Stina Jackson

Forlag: Lindhardt og Ringhof