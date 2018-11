Rod Stewart kommer til Danmark

I forbindelse med udgivelsen af sit 30. studiealbum Blood Red Roses, tager Rod Stewart på turné i 2019.



Med sin karakteristiske stemme, stil og sangskrivning har han brudt med alle genrer af populærmusikken, fra rock, folk, soul, R&B, og selv the Great American Song Book mestrer han også; hvilket gør ham til en af de få stjerner der har haft succes og hitliste-toppende albums gennem hvert et årti af karrieren.



Ved Rods 2019-koncerter vil han spille både klassikere og nye hits i sin blændende signaturstil. Som en af de bedst sælgende kunstnere i musikhistorien, med over 200 millioner solgte plader på verdensplan, vil hans optræden indeholde klassikere fra hans fantastiske karriere.



Koncertgængere bliver også forkælet med sange fra hans nye album Blood Red Roses - en samling bestående af 13 dybt personlige originalsange og tre coverversioner – der udkom næsten 50 år på datoen fra da han fik sin allerførste solo pladekontraktkontrakt.



Rod har modtaget utallige af branchens største priser, blandt dem to optagelser i Rock and Roll Hall of Fame, ASCAP Founders Award for sin sangskrivning, New York Times bestsælgende forfatter, Grammy Living Legend, og i 2016 blev han officielt ‘Sir Rod Stewart’ efter at være blevet slået til ridder af Prins William på Buckingham Palace for hans bidrag til musikken og velgørenhed.



Rod Stewart Live In Concert - Jyske Bank Boxen tirsdag 14. maj, kl. 19.30. Billetter kan købes på ticketmaster.dk.