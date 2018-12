Apollo Mondo Boutique Mondo Boutique er et helt nyt livsstilskoncept fra Apollo

Den kommende sommer åbner Apollo dørene til et helt nyt hotelkoncept i deres Apollo Mondo-portefølje.



Mondo Boutique, som det nye koncept er blevet døbt, har fokus på design og kvalitet i kombination med det autentiske og særlige lokale islæt. Mondo Boutique er et helt nyt livsstilskoncept, som har sans for selv de mindste detaljer. Første Apollo Mondo Boutique i Sivota lukker dørene op til maj næste år.



Design, kvalitet og den autentiske ferieoplevelse er noget, der fylder mere og mere, når de skandinaviske rejsende skal vælge hotel. Det ved Apollo, og rejsearrangøren udvider derfor nu deres Apollo Mondo-koncept med det helt nye hotelkoncept: Apollo Mondo Boutique.



Det første Apollo Mondo Boutique hotel åbner allerede den 13. maj i Grækenland. Isola Verde i Sivota i den nordvestlige del af det græske fastland bliver dermed fra maj 2019 startskuddet til det helt nye koncept.



Apollo har bl.a. fået hjælp fra designeren Jon Eliasson og flere lokale entreprenører til at udføre det nye koncept, som har fokus på at forkæle alle sanserne. For at smagsløgene også bliver masseret, har Apollo derudover allieret sig med kokken Dimitris Alexiadis i udformningen af hotellets menu, der, i tråd med Dimitris Alexiadis vision, har fokus på det lokale ”post modern Greek cuisine”.



Smag, lugt og se verden

Mondo Boutique henvender sig således til livsnydere, som er på udkig efter mere end bare et pænt designhotel. Det er helheden, der er i fokus: Æstetik og design, gastronomi, bekvemmelighed, funktion, træning og yoga.

Hotelkonceptet gennemsyres derudover af nærhed til det lokale. Gæsterne skal kunne se, kende, lugte og smage på den del af verden, som de befinder sig i, lyder det fra Apollo, som lancerede sit første Mondo koncepthotel i 2014, og som i dag har fem forskellige koncepter med i alt 78 hoteller på 19 rejsemål.

