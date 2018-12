Harman Kardon Citation

Citation-serien kombinerer ikonisk design med starte-of-the-art teknologi

Harman Kardons nye Citation-serie er skabt til at fornøje både øjne og ører. Med sublim lyd, sofistikeret design og innovativ teknologi, er Citation et højtalersystem til hjemmet af fineste kvalitet.



Citation-serien består af en række forskellige højttalere, der møder ethvert behov og nemt passer ind i indretningen, herunder bordhøjttalere, en soundbar, en subwoofer og det kraftfulde højttalersæt Citation Towers med en interaktiv brugerflade.



I samarbejde med den danske tekstilproducent Kvadrat, som er europæisk leder indenfor sit felt, er Citation et symbol på håndværksmæssig perfektion. Med inspiration fra farverne, der symboliserer de nordiske hjem, fås serien i to farver; vintergrå og klassisk sort. De lækre tekstiler tilfører højttalerne en helt særlig eksklusivitet, der kombineret med Harman Kardons signaturdesign med et præg af vejovervejede elementer såsom elegante aluminiumsdetaljer og interaktive brugerflader giver én en følelse af et state-of-the-art produkt.



I mere end 65 år har Harman Kardon været den ledende aktør inden for lyd og design, der fortryller forbrugernes ører såvel som hjerter. Det nyeste skud på stammen, Citation-serien, repræsenterer den næste generation af højtalere til hjemmet. Den eksklusive serie kombinerer Harman Kardons signaturlyd med et tidløst nordisk inspireret design og førende teknologi.



Skab den perfekte atmosfære i dit hjem, lige fra det øjeblik du træder ind ad døren. ”Hey Google, dæmp lyset i spisestuen”, ”Hey Google, afspil min yndlings tv-serie”. Med den indbyggede trådløse Chromecast-funktion, bliver det ikke nemmere at opleve krystalklar lyd, uanset hvor du befinder dig dit hjem.