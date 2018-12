Lyngsøe Multirum

Lyngsøe har udviklet og designet en multioverdækning, der samler alt under ét tag og giver familien en perfekt platform for smart og kreativ indretning.



Der er masser af ting rundt omkring huset, der har behov for en eller anden form for overdækning og beskyttelse mod vejr og vind. Så hvorfor ikke samle det hele i én fælles løsning med et samlet arkitektonisk udtryk?



Det er netop den mulighed, som Lyngsøe nu åbner for de danske husejere. Lyngsøe har nemlig tænkt de forskellige former for overdækninger og afskærmninger ud af boksen og samlet dem i en multioverdækning, der giver familien helt nye muligheder for at skabe smarte, kreative og funktionelle indretninger og løsninger.



Nyheden hedder Multirum, og Lyngsøe har populært sagt fusioneret carporten, udestuen, redskabsrummet, cykelskuret og de øvrige overdækninger omkring huset og samlet dem under ét tag. Det hele kan indrettes fuldstændig efter familiens ønsker og behov, og hvis mulighederne udnyttes kreativt, kan det nye multirum samtidig løse en række af de pladsproblemer, der måtte være inde i huset.



Lyngsøes multirum er rent arkitektonisk i samme enkle og stilrene design som firmaets kendte stålcarporte, og de kan udformes og beklædes, så de matcher perfekt til både huset og indkørslen.



Kvaliteten og styrken er også på niveau med Lyngsøes stålcarporte, og det betyder i praksis, at holdbarheden er maksimal, og at vedligeholdelsen er minimal. Multirummet vil således være en god og langtidsholdbar investering, der kan forhøje husets værdi og bidrage til at forlænge levetiden for alle de ting, der opbevares beskyttet mod vejret.