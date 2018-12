Samsung Galaxy A9

Verdens første mobiltelefon med fire bagkameraer.



Samsung Galaxy A9 gør det muligt for brugeren at indfange og dele alt, der sker, med funktioner som hjælper med at få det mest optimale ud af hvert foto – hvad end det drejer sig om det store panoramabillede eller den perfekte bokeh-effekt, når der skal tages portrætter.



Galaxy A9 og dens fire kameraer gør det lettere end nogensinde før for brugeren at skyde mere dynamiske og smukke billeder.



Med et 24MP hovedkamera kan brugeren tage skarpe fotos i både lyse og mørke omgivelser. Scene Optimize-softwaren gør, at kameraet automatisk kan genkende og optimere billedindstillinger afhængigt af, hvad billedets motiv er. Ultra vidvinkel-objektivet gør det muligt at tage professionelle billeder. Dybdelinsen giver frihed til manuelt at indstille skærmdybde og fokus, og med 2x optisk zoom kan brugeren tage detaljerede nærbilleder.



Galaxy A9 – mere end innovative kameraer

Galaxy A9 bygger videre på det stilrene design fra Samsung med en kurvet bagside i 3D-glas. Telefonen bliver tilgængelig i de tre unikke farver Caviar Black, Bubblegum Pink og Lemonade Blue.



For at få mest muligt ud af de fire bagkameraer er Galaxy A9 desuden udrustet med et batteri på 3,800mAh, hvilket skaber længere batteritid.



En udvidet lagerplads på 128GB intern lagring og op til 512GB med MicroSD gør, at brugerne kan gemme alt det indhold, som de ønsker. Galaxy A9 tilbyder ligeledes funktioner som er udviklet til at forenkle brugernes hverdag, såsom Bixby, Samsung Health og Samsung App Pair for at køre to apps samtidigt.



Galaxy A9 har en vejledende udsalgspris på kr. 4.499,-.