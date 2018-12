River Cafe

120 opskrifter på italiensk mad, når det er allerbedst fra legendarisk London-restaurant.



I 1987 åbnede Rose Gray og Ruth Rogers en lille restaurant med store ambitioner i London. Maden var italiensk, og den var ubeskrivelig god, hvilket flere og flere langsomt fandt ud af.



Her godt 30 år efter er The River Cafe et legendarisk spisested, der har uddannet nogen af de dygtigste kokke, vi har bl.a. Jamie Oliver og Hugh Fearnley-Whittingstall fra River Cottage.



Bogen samler nogen af de bedste opskrifter fra deres køkken gennem tiden, og man finder både de gode, klassiske og de spændende, nye retter, alt rundet af den italienske tradition. Det er blevet til en særdeles smuk kogebog, som er en nydelse at bladre igennem og vil lyse op i ethvert kogebogsbibliotek.



Bogen er inddelt i: Antipasti, Primi, Secondi, Contorni og Dolci, og der er både opskrifter med pasta, risotto, salater, suppe, kød, is og kager.



Fokus er på enkelhed, gode råvarer og stor smag og med kogebogen i køkkenet behøver man ikke rejse til London for at få god italiensk mad, selvom det vil være en tur værd at booke bord på The River Cafe.



Titel: River Cafe

Forfatter: Rose Gray og Ruth Rogers Forlag: Lindhardt og Ringhof