Skoda Scala

Nyt navn, nyt design og ny teknologi – Škoda Scala sætter ny standard i mellemklassen. Navnet kommer fra det latinske ord ‘scala’, der betyder trappe eller stige, og symboliserer det trin op, som Škoda nu tager med både design, plads, udstyr, opkobling, sikkerhed og køreegenskaber.



Rummelighed

Scala er den første Škoda, som er bygget på Volkswagen-gruppens A0 MQB-platform, hvilket giver de bedste forudsætninger for sportslige køreegenskaber og masser af plads. Selvom Scala er en forholdsvis kompakt bil, som er 4.362 mm lang, 1.793 mm bred og 1.471 mm høj, er den særdeles rummelig. Det skyldes bl.a. akselstanden på hele 2.649 mm. Derudover har SCALA et bagagerum på hele 467 liter og 1.410 liter, når bagsædet bliver fældet frem.



Udstyr

Scala har masser af standardudstyr, der kan suppleres med spændende ekstraudstyr som f.eks. digitalt cockpit, hvor man selv vælger, hvad instrumentpanelet skal vise. Med sine 10,25” er skærmen tilmed den største i klassen. Derudover kan Scala som den første bil i klassen fås med et elektrisk anhængertræk, der frigøres med et tryk på en knap i bagagerummet. Ligeledes er det bekvemt at tilvælge den elektriske bagklap, som kan åbnes med en fodbevægelse under bagkofangeren.



Scala kommer med den nyeste generation af Škodas infotainmentsystemer Swing, Bolero og Amundsen, hvor sidstnævnte har den største touchskærm på 9,2”. Som en nyhed er der også mulighed for trådløst SmartLink+ – inkl. Apple CarPlay – så udvalgte apps kan betjenes på bilens skærm. Scala stiller selvfølgelig også med ŠKODAs smarte og velkendte Simply Clever-løsinger som f.eks. en isskraber i tankdækslet og en paraplyholder i førerens sidedør.



Škoda Scala forventes at få danmarkspremiere inden sommerferien næste år.