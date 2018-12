La Biosthetique Spidskam

Anvend spidsen på La Biosthétique's praktiske spidskam til at lave en knivskarp skilning. De fine tænder reder håret med absolut præcision.



La Biosthetiques spidskam er velegnet til opdeling af håret forud for oprulning af enkelte hårtotter på curler af enhver slags.



Så længe håret er vådt, kan kammen anvendes til alle hårtyper. Spidskammen er ikke velegnet til at rede for tykt og for kraftigt hår igennem, når det er tørt. Men til enkelte totter er den velegnet - også især til styling og finish som f.eks. toupering.



Spidskammen er fremstillet af glasfiber, og tænderne er særdeles robuste, selv om kammen er meget let.



Den porefri overflade gør kammen meget hygiejnisk, og den er desuden resistent mod varme (op til 100°C) samt pleje- og hårbehandlingsprodukter. Spidskammen er med andre ord skabt til at blive brugt dagligt!



Du kan finde mere information om La Biosthetiques spidskam HER!



