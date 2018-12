Lækre hudpleje beauty-sets fra La Biosthetique

Glæd vennerne, familien eller dig selv. Det er slet ikke så let at vælge blandt de dejlige julegaveideer fra La Biosthétique.



At skabe glæde er også formålet med La Biosthétique's beauty-sets med produkter, der alle sammen er udvalgt med henblik på julens ønske om afslapning, nærvær og glæde.



3 attraktive hudpleje La Biosthétique beauty-sets som julegaveidé

Det ene sæt er mere indbydende end det andet. Og de er desuden alle sammen pakket smukt ind. Til samtlige sæt medfølger en hvid quiltet kosmetiktaske af høj kvalitet samt en flot matchende gaveæske.



Beauty Set Methode Sensitive Skin Care

Festlig trio: Produkterne i dette sæt tilfører fugtighed til teinten og får den til at skinne. Clair de Teint Sensitif renser ansigtshuden blidt. Indholdet af vegetabilske olier i Douceur Sensitive tilfører herefter fugtighed og ekstra pleje. Visalix Sensitif befugter desuden teinten efter rensningen og lader den fremstå ren, strålende og frisk.



Beauty Set Spa Hand Care

Skal på ønskesedlen: Efter manicuren med La Biosthétique-neglefilen tilfører cremen Spa Citromycine masser af fugtighed til hænder og negle og opretholder hudens naturlige beskyttelsesfunktion. Cremens duftkomposition, som er skabt eksklusivt til La Biosthétique af den internationale parfumør Gesa Schön, har en både opfriskende og beroligende virkning på sanserne.



Beauty Set Spa Shower & Care

Afslapning i juledagene: Skumshampooen Le Bain renser huden og håret skånsomt. Den spændende duftkomposition stimulerer desuden sanserne. Den afsluttende pleje med Spa Le Lait, som hurtigt trækker ind i huden, forsyner huden med fugtighed til 24 timer og giver den samtidig et fløjlsblødt touch.



Du kan finde information om La Biosthétique beauty-sets HER!



For yderligere oplysninger kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.